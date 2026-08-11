Kovačević: Zadovoljni smo, ali ni uz 7-0 ne može biti lagano

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Dinamo je osigurao play-off Lige prvaka.

Potvrda pobjede nad Kaunom stigla je i u Litvi, Modri su nakon zagrebačkih 5:0, i u Kaunasu slavili 2:1. Trener Plavih Mario Kovačević je nakon pobjede i u uzvratu rekao:

„Možemo biti zadovoljni, ali ni uz 7-0 ne može biti lagano. Poveli smo, mogli bismo utakmicu podijeliti na dva dijela, do tog crvenog kartona i poslije. Dali smo dva lijepa gola, sve to stoji, ali smo i do toga ipak malo previše griješili, neke stvari smo dozvoljavali Žalgirisu, ali imali smo rezultat, imali smo sve. Ali vidjeli ste, u nogometu se nikada ne možeš opustiti.

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Nažalost, taj crveni karton i poslije toga je domaćin dobio malo krila. Mi smo stali u bloku, nismo im ni poslije tog puno dozvolili, ali nismo ni mi mogli više. Ali evo, taj jedan gol smo primili, ali potrošili smo se malo više nego što smo htjeli. Ono što nam je bio prvi i osnovni zadatak, da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli. Idemo se sad pripremiti, imamo za tri dana novu utakmicu protiv Rudeša i to je to”, poručio je Kovačević na početku svoje izjave za Dinamove kanale.

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