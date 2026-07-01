Preokret nakon razgovora s predsjednikom: Livaja od subote opet trenira s Hajdukom?

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Tenzije na Poljudu polako se smiruju. Nakon što je u nedjelju, usred ozbiljnog incidenta na pripremama u Sloveniji, napustio bazu prve momčadi, najbolji igrač i kapetan Hajduka Marko Livaja uskoro se vraća svojim obvezama.

Dok se ostatak momčadi priprema pod vodstvom trenera Gonzala Garcije, Livaja se trenutačno nalazi u Splitu. Ali tamo neće provesti još puno vremena.

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Prema pisanju Indexa, u Splitu je održan ključni sastanak na kojem su sudjelovali predsjednik kluba Ivan Bilić, Marko Livaja te njegov agent Vincenzo Cavaliere.

Povod sastanku bio je teški disciplinski prekršaj s priprema, a Telesport doznaje kako je postignut preliminarni dogovor te je epilog svega odluka da se Livaja od ove subote službeno vraća treninzima prve momčadi.

Predsjednik Bilić odmah je nakon eskalacije sukoba između trenera Gonzala Garcíje, sportskog direktora Roberta Grafa i samog Livaje otputovao natrag kako bi osobno pogasio požar u klubu i riješio situaciju s ključnim igračem, u čemu je, čini se, i uspio.