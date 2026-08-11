Visser za tisućinku do zlata na 100 metara s preponama!

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TomasxSisk via Guliver

Nizozemka Nadine Visser (31) europska je prvakinja na 100 metara s preponama, ona je u finalnoj utrci EP-a u Birminghamu za jednu tisućinku nadmašila srebrnu Poljakinju Piju Skrzyszowsku (25).

Specijalistica za dvoranske utrke na 60 metara s preponama Visser je u Birmingham stigla s najboljim rezultatom sezone u Europi, a taj je status i opravdala na stazi te osvojila prvu pojedinačnu medalju na otvorenom.

Pitanje pobjednice bilo je odlučen tek nakon dugog pregledavanja foto-finiša nakon kojeg je i Visser i Skrzyszowskoj izmjereno vrijeme od 12.67 sekundi, ali dodatnim mjerenjem ustanovljeno je kako je Nizozemka bila za tisućinku brža.

Za Skrzyszowsku je ovo treća medalja s EP, nakon zlata u Muenchenu 2022. i bronce u Rimu 2024.

Broncu je sa 12.73 osvojila Francuskinja Laetitia Bapte (27).