Kačavenda: Vidim na dečkima da im je Liga prvaka velika želja

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver

"Osjećam se dobro, mislim da mogu izgledati još puno bolje. Ali sve u svemu, zadovoljan sam i želim nastaviti tako", Kačavendina su razmišljanja nakon uzvrata u Litvi.

Svoje viđenje uzvratnog ogleda između Kauna i Dinama trećeg pretkola Lige prvaka otkrio je i Lukas Kačavenda u razgovoru za Dinamove društvene mreže.