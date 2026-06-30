Hajduk detaljno objasnio zašto je Livaja potjeran s priprema

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon što je prvo objavio da je Marko Livaja napustio pripreme Hajduka, osim informacije da nije na prodaju, splitski klub potvrdio je zašto su ga udaljili s priprema.

Hajduk je detaljno objasnio pozadinu cijele priče s Livajom i pripremama u Sloveniji.

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“Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije.

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening.

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.”