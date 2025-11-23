Hajduk se oglasio nakon debakla na društvenim mrežama: ‘Nema riječi…’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U derbi susretu 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili 5:0.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

Hajduk je ostao prvi na ljestvici, ali sada ima samo bod više od Dinama koji je ranije svladao Varaždin na domaćem terenu 3-1. Rijeka je upisala tek četvrtu ligašku pobjedu ove sezone koja ju je dovela na šesto mjesto ljestvice.

Hajduk je nakon ovog teškog poraza objavio grafiku rezultata na društvenim mrežama, dok je tri sata kasnije objavio tri fotografije s utakmice uz opis: “Nema riječi koje mogu izbrisati večerašnji poraz”, a komentari su prepuni nezadovoljnih navijača.