Hajduk je trebao izgubiti na zelenom stolu, a onda se ukazao on: ‘Učinio sam to da ne bismo imali aferu’

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Ime Josipa Breznog dobro je poznato onima koji su godinama duboko uključeni u hrvatski nogomet, iako široj javnosti nije toliko eksponirano. Dug niz godina obnašao je dužnost povjerenika za natjecanje SHNL-a, a nakon odlaska u mirovinu ostao je aktivan kao član Povjerenstva za SuperSport Hrvatski nogometni kup. Uoči četvrtfinalnog ogleda na Rujevici između Rijeke i Hajduka, Hajduk od ozbiljnog skandala nije spasio kao dužnosnik, već kao sportaš.

Dva sata prije početka susreta objavljeni su sastavi, no nitko u prvi mah nije primijetio veliku pogrešku gostiju. U zapisniku se našlo ime Darija Marešića, stopera koji je krajem zimskog prijelaznog roka stigao iz Istre i brzo postao važan kotačić momčadi. Da je ostao u sastavu, Hajduk bi utakmicu automatski izgubio 3:0 i ispao iz Kupa bez obzira na ishod na travnjaku.

Razlog leži u novoj odredbi propozicija prema kojoj igrač koji je u tekućoj sezoni Kupa nastupio za jedan klub nema pravo igrati za drugi. U slučaju kršenja tog pravila, susret se registrira rezultatom 0:3. Budući da je Marešić već igrao za Istru protiv Neretvanca u šesnaestini finala, posljedice za Hajduk bile bi jasne.

No Brezni je odmah po uočavanju Marešićeva imena u zapisniku reagirao. Kontaktirao je Hajduk, nakon čega je trener Gonzalo Garcia maknuo braniča iz sastava i na teren poslao Marina Skelina. Važno je napomenuti da Brezni nije imao obvezu intervenirati.

U telefonskom razgovoru za Index isprva je odbio govoriti o situaciji:

“Ne želim se gurati, niti sam tu bitan ja. Važno je da se sve odlučilo na terenu”, rekao je, no potom je ipak pristao pojasniti okolnosti.

Na pitanje kada je shvatio da Hajduku prijeti administrativni poraz, odgovorio je:

“Sat vremena prije utakmice, igrom slučaja. Primijetio sam to jer je riječ o novoj odredbi. Znao sam koga trebam nazvati u Hajduku i to sam učinio.”

Iako nije bio dužan reagirati, odlučio je upozoriti klub:

“Tako je, ali učinio sam to da ne bismo imali aferu. Da se ta situacija i utakmica sportski i fer riješe. Reagirao sam sportski i instinktivno. Nebitno koji je klub u pitanju.”

Podsjetio je i na svoju prošlost u Dinamu, što je otvorilo pitanje navijačkih perspektiva:

“Točno je da sam radio u Dinamu, ali do 1993. Od 2003. sam bio povjerenik SHNL-a, a u ligi sam radio 22 godine. Perspektiva navijača je jedna, a ja sam kao dužnosnik uvijek imao fer i korektne odnose sa svim klubovima.”

Iako je u mirovini, i dalje je aktivan:

“Imam 65 godina. Ranije sam paralelno radio kao povjerenik za natjecanje u SHNL-u i kao član Povjerenstva za SuperSport Hrvatski nogometni kup.”

Govoreći o Hajdukovu propustu, istaknuo je:

“To je greška klupske administracije i oni zaduženi za to trebali su voditi računa, ali spomenuto pravilo je novo. U propozicije je uvršteno početkom ljeta prošle godine. Tako da se u takvim slučajevima greške događaju. I sam sam radio u klubu te znam kako je izgubiti utakmicu za zelenim stolom. Ovdje se to srećom nije dogodilo.”

Dodao je i da mu ovo nije prvi put da je reagirao u sličnoj situaciji:

“Uvijek sam radio to kada bih primijetio, nije mi ovo prvi put. Intervenirao bih i upozorio.”

Na kraju se osvrnuo na reakcije javnosti:

“Nebitno je to. Postupio sam tako jer znam kako bi meni bilo grozno da sam napravio ovakvu grešku. Na kraju je završilo najbolje u smislu da umjesto utakmice registrirane 0:3 bez borbe zbog administrativne greške imamo spektakularni derbi s pet golova, nevjerojatnom dramom, preokretima i utakmicu koja je među najdramatičnijima i najluđima od hrvatske neovisnosti.”