Hajdučko srce za SK: Kako god završili na SP-u za Vatrene nema straha, imamo dragulje

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Ne možeš jesti uvijek najfiniju tortu. Razmazili su nas Vatreni nevjerojatnim rezultatima u posljednjih osam godina. Ne znam zbog čega je toliko negative, imamo tri boda, još jednu utakmicu i izgubili smo od Engleske, nismo od bilo koga - rekao je Zoran Vulić

Bila je to noć u kojoj smo se tresli, patili, ali na kraju i odahnuli. Hrvatska je nadjačala Panamu 1:0, a sve drugo zapravo će se zaboraviti brzo. Sve do subote i Gane u dvoboju u kojem ne bi smjeli izgubiti. Zoran Vulić, nekadašnji srčani nogometaš Hajduka, kasnije trener i član prvih 11 u prvoj utakmici Hrvatske 17. listopada 1990. godine ispijao je kavu i bio neobično miran.

“Ne možeš jesti uvijek najfiniju tortu. Razmazili su nas Vatreni nevjerojatnim rezultatima u posljednjih osam godina. Ne znam zbog čega je toliko negative, imamo tri boda, još jednu utakmicu i izgubili smo od Engleske, nismo od bilo koga”- počeo je Zoran Vulić nekako pomirljivo ni blizu britko kao u doba kad je igrao.

Rezultat je aktivan, no problema ima.

“Jako smo negativni, to je oduvijek bio naš problem. Dođe veliko natjecanje gdje Hrvatska igra svaki put i mi mislim da je potpuno normalno da budemo u polufinalu. Pa kako ljudi, imamo jedan stadion, 3,5 milijuna nas je. To su naši problemi. Što smo to uložili u nogomet, infrastrukturu. Samo da smo negativni i to me žalosti. Pa pogledajte Italiju, svjetsku silu pa tri puta zaredom nisu došli na Mundijal. A ima im preko 50 milijuna, imaju velike trofeje, ali nemaju igrače. Izbornici su se mijenjali, ali dogodila im se rupa u dvije generacije. Dobri, ali ne veliki igrači.” – rekao Vulić.

Ipak smo loptu, ili kako bi naš sugovornik rekao balun prebacili na teren.

“Gledao sam Ganu i meni je u toj utakmici Panama bila bolja. Protiv Engleza je Gana izgledala organizirano. To je SP, pa nije to neko natjecanje gdje ćeš istrčati i na ime pobijediti. Hrvatska ima klasu i to je ono što mene čini spokojnim. Početak nogometno iskreno nije bio kakav smo svi željeli. Ali tu smo, imamo tri boda, nije Gana najbolji Brazil, vjerujem u naš prolaz i to bi meni već bio dobar rezultat. No, turnir je tek krenuo, mi posebno opasni postajemo kako turnir ide dalje. U nokaut fazi nas se svi boje.

Puno vodimo polemika je li Dalić doveo spremnu momčad, je li previše eksperimenata s obranom?

“Svi sad pričaju kako jednu utakmicu igrao s tri u zadnjoj liniji, a drugu s četiri. Meni to nije nikakav problem, jer Dalić ima ideju zašto to radi. E sada, hoće li to uvijek uspjeti to samo nebesa znaju. Smeta me propitkivanje Vuškovića i Gvardiola. Pa kako su to jučer bili igrači za puste milijune, a sad nam nisu dobri. Gvardiol 100 milijuna, Vušković 45, pa Tottenham neće ni čuti. Obojica su još dosta mladi, Vušković je tek zakoračio na veliku scenu. Treba nam svima malo više strpljenja.

Kako god završi ova priča Zoran Vulić ne strahuje što će biti nakon Luke Modrića?

“Svaka mu čast na karijeri i na svemu što je napravio za naš nogomet i reprezentaciju. Dugo nas je održao u vrhu i na to on može biti najponosniji. Ali Vušković, Gvardiol, Sučić, Baturina, dva Pašalića, dva Sučića, doći još netko. Bitno je da imamo reprezentaciju koja će biti uvijek tu pri vhu, da se još više posvetimo infrastrukturi, radu s djecom, podići kvalitetu našim klubovima. To su neke moje želje.