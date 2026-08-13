Pratite na SK: Pogledajte neobično predstavljanje Hrvata u saudijskoj ligi

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Hrvatski veznjak Dino Halilović (28) nastavlja svoju nogometnu karijeru na Bliskom istoku.

Nakon što mu je potkraj prošle sezone istekao ugovor s Al-Taijem, 28-godišnji Zagrepčanin odlučio je ostati u Saudijskoj Arabiji te je potpisao jednogodišnju vjernost s Al Wehdom za nadolazeću sezonu 2026./2027.

Njegov novi klub, koji domaće utakmice igra u Meki, vijest o transferu potvrdio je iznimno kreativnim videom na društvenim mrežama prožetim motivima popularnog Spider-Mana.

Al Wehda inače ima bogatu povijest suradnje s hrvatskim nogometom — s klupe ih je svojevremeno vodio Mario Cvitanović, dok je napad kluba u prošlosti predvodio Ahmad Sharbini.

Halilović iza sebe ima vrlo dobru i konstantnu sezonu u dresu Al-Taija, gdje je u 28 nastupa upisao tri pogotka i bio jedan od nositelja igre. Unatoč dobrim predstavama, do nastavka suradnje nije došlo, što je Al Wehda iskoristila i bez odštete osigurala njegov potpis.

Mlađi brat Alena Halilovića tijekom karijere je u HNL-u branio boje Lokomotive, Istre 1961 i Rudeša, dok je ponajbolje partije u regiji pružao u mostarskom Veležu pod vodstvom Deana Klafurića. U inozemnom životopisu upisane ima i nastupe za danski Esbjerg, slovenski Tabor Sežanu, nizozemski Den Bosch te mlađe kategorije talijanskog Udinesea.

Nastupe Dine Halilovića, ali i najvećih svjetskih zvijezda poput Cristiana Ronalda, Karima Benzeme i Joãa Félixa u novoj sezoni saudijske Pro lige možete pratiti ekskluzivno na programima Sport Kluba!