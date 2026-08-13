Hajduku ‘žestoka’ kazna zbog rasizma i pirotehnike na utakmici protiv Istre

Odlukom disciplinskog suca HNL-a Alana Klakočera, hrvatski nogometni doprvak Hajduk kažnjen je sa 10.000 eura zbog navijačkih incidenata tijekom utakmice 2. kola protiv Istre 1961 igrane u nedjelju na Poljudu.

Hajduk je kažnjen zbog incidenata na utakmici protiv Istre 1961, odigranoj 9. kolovoza. Ukupna kazna za splitski klub iznosi 10.000 eura, a sastoji se od dvije stavke.

Zbog korištenja pirotehničkih sredstava (članak 66. Disciplinskog pravilnika), klub je kažnjen s 3.500 eura, dok je znatno veći iznos, 6.500 eura, određen zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije (članak 87. Disciplinskog pravilnika).