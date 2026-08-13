Nova pravila u La Ligi: Španjolci objavili rat “kradljivcima vremena”

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Tehnički odbor sudaca španjolskog nogometnog saveza potvrdio je nova pravila uoči početka nadolazeće sezone LaLige.

Primarni cilj vodećih ljudi španjolske arbitraže jest učiniti igru znatno dinamičnijom te konačno stati na kraj sve učestalijim opstrukcijama i osigurati dulje efektivno vrijeme igre.

Pratite na SK: La Liga započinje ovaj vikend, a jedna utakmica je odgođena. Osasuna izašla s oštrim priopćenjem La Liga samo na SK: Evo koje Hrvate gledamo na španjolskim travnjacima u novoj sezoni Liga svjetskih prvaka na Sport Klubu!

Najveća novost odnosi se na rigorozne mjere protiv namjernog trošenja vremena. Ako igrač prilikom izmjene bude odugovlačio s izlaskom duže od deset sekundi, njegova zamjena neće moći odmah ući u igru, nego tek na prvom sljedećem prekidu i to nakon što prođe najmanje jedna minuta stvarne igre.

Slična sudbina čeka i igrače koji budu simulirali ozljede. Oni će morati napustiti teren i na njega se vratiti tek minutu nakon prekida, bez obzira na to je li igra u tom trenutku ponovno zaustavljena.

Posebno je zanimljivo pravilo koje se odnosi na vratare koji glume ozljede kako bi usporili ritam utakmice. Procijeni li sudac da se radi o namjernom i nepotrebnom zadržavanju, započet će odbrojavanje od deset sekundi unutar kojih trener mora izvesti jednog igrača iz polja. Ako strateg to ne učini u zadanom roku, teren automatizmom mora napustiti kapetan momčadi.

Iz sudačkog odbora poručuju kako se nadaju da će pri primjeni ovih pravila prevladati zdrav razum te da će navijači konačno dobiti brži i tečniji nogomet.

S druge strane, španjolski suci odlučili su povući kočnicu kada je u pitanju takozvani ‘Zakon Vinicius’. Iako je Međunarodni odbor nogometnih saveza prepustio nacionalnim ligama opciju da isključuju igrače koji prekrivaju usta rukom dok razgovaraju sa suparnicima ili sucima, u La Ligi se to pravilo neće primjenjivati. U Odboru smatraju da bi crveni karton za takav potez bio nepravedna i pretjerana kazna jer sudac u tom trenutku ne može sa sigurnošću znati što je igrač izgovorio.

Uzbuđenja i sve utakmice nove sezone španjolske La Lige pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.