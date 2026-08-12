Dalić videom predstavljen kao izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata

Podijeli :

xxBorisxKovacevx via Guliver Image

Ono što je već duže vrijeme bilo poznato sada je postalo i službeno. Zlatko Dalić, donedavni izbornik hrvatske reprezentacije, postao je novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.

View this post on Instagram A post shared by UAE Football Association (@uaefa)

Dalić je na Bliski istok otišao nakon lukrativne ponude Nogometnog saveza Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema informacijama će Dalić zarađivati pet milijuna eura godišnje čime će biti među pet najplaćenijih izbornika na svijetu.

59-godišnjak je napustio mjesto izbornika Hrvatske u srpnju nakon što je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu završila put u šesnaestini finala porazom od 2:1 protiv Portugala.

“Dobrodošao, Zlatko Daliću. Nogometni savez UAE s ponosom objavljuje imenovanje Hrvata za novog glavnog izbornika reprezentacije UAE”, objavio je UAE na društvenoj mreži X.

Dalić se vraća u UAE, gdje je 2015. godine vodio Al Ain do naslova nacionalnog prvaka, a zamijenio je Rumunja Cosmina Olaroiua.

Tijekom devet godina na čelu Hrvatske, Dalić je vodio momčad do finala Svjetskog prvenstva 2018. i trećeg mjesta 2022 te finala Lige nacija 2023.

Svoj debi na klupi trebao bi imati u rujnu na Arapskom zaljevskom kupu gdje UAE igra u skupini s Jemenom, Bahreinom i Katarom.