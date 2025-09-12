Haaland i ekipa ‘koštali’ moldavskog izbornika

Norveška nogometna reprezentacija upisala je impresivnu pobjedu od čak 11:1 protiv Moldavije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Ovakvim rezultatom Norveška se približila povijesnom rekordu europskih kvalifikacija. Ipak, najviša pobjeda i dalje ostaje ona Zapadne Njemačke koja je 1969. u kvalifikacijama za SP 1970. svladala Cipar s 12:0. Norvežani su se s ovom pobjedom izjednačili na drugom mjestu ljestvice najubojitijih kvalifikacijskih nastupa zajedno s Grčkom i Makedonijom.
Ovaj je poraz koštao posla izbornika Moldavije Sergeja Kleščenka koji je odstupio s funkcije.
Njegov nasljednik za sada ne zna, a Kleščenko je bio reprezentativac svoje zemlje do ljeta 2021. godine. Moldavija je nakon pet utakmica bez bodova i s gol razlikom 3:25.
