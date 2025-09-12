Haaland i ekipa ‘koštali’ moldavskog izbornika

Podijeli :

xGonzalesxPhoto KetilxMartinsenx via Guliver

Norveška nogometna reprezentacija upisala je impresivnu pobjedu od čak 11:1 protiv Moldavije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Ovakvim rezultatom Norveška se približila povijesnom rekordu europskih kvalifikacija. Ipak, najviša pobjeda i dalje ostaje ona Zapadne Njemačke koja je 1969. u kvalifikacijama za SP 1970. svladala Cipar s 12:0. Norvežani su se s ovom pobjedom izjednačili na drugom mjestu ljestvice najubojitijih kvalifikacijskih nastupa zajedno s Grčkom i Makedonijom.

POVEZANO VIDEO / Norveška zabila 11 golova Moldaviji! Čudesni Haaland brojao do pet Engleski klub na ovosezonski popis uvrstio igrača koji služi zatvorsku kaznu

Ovaj je poraz koštao posla izbornika Moldavije Sergeja Kleščenka koji je odstupio s funkcije.