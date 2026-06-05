Draženov Šibenik ne zaboravlja: Komemoracija i turnir u čast legende

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AP Photo via Guliver

U nedjelju, 7. lipnja, navršava se 33 godine od pogibije Dražena Petrovića.

Te 1993. godine na njemačkoj autocesti kod Ingolstadta ugašen je život tada 29-godišnjeg legendarnog košarkaša, kapetana hrvatske reprezentacije. Svakog lipnja na dan te tragedije koja je šokirala sportski svijet u Draženovom rodnom Šibeniku nizom manifestacija obilježava se prerani odlazak košarkaškog čarobnjaka. Središnji događaj je tradicionalna komemoracija na dva mjesta u Krešimirovom gradu.

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Komemoracija počinje u 9.30 sati kod Draženovog igrališta i spomenika uz dvoranu Baldekin, a cvijeće i svijeće položit će predstavnici Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga, navijača i klubova te zajednica sportova grada i županije. Vijenci će biti položeni i kod Draženovog koša u Preradovićevoj ulici, ispred Draženovog rodnog doma blizu košarkaške dvorane Baldekin.

Škola košarke Dražen Petrović u čast neprežaljenog košarkaškog Mozarta organizira međunarodni turnir za dječake „Sjećanje na Dražena“, koji će se održati 6. i 7. lipnja u Sportskoj dvorani na Baldekinu.

Na turniru će nastupiti četiri ekipe: domaćin OKK Dražen Petrović, KK Vukovi iz Zenice, Škola košarke Ribola Kaštela i KK Adriatic.

Turnir već godinama okuplja mlade košarkaše iz Hrvatske i regije te njeguje uspomenu na Dražena Petrovića, promičući vrijednosti sporta, zajedništva i fair-playa.

Obilježavanju tužne godišnjice pridružio se i HRT koji će u ponedjeljak, 8. lipnja na HTV1 s početkom u 20,15 emitirati dokumentarni film Naš Mali, autorice Šibenčanke Ivane Guberine.