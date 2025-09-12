Engleski klub na ovosezonski popis uvrstio igrača koji služi zatvorsku kaznu

Podijeli :

via Guliver

Lucas Akins uvršten je na popis momčadi Mansfield Towna za ovu sezonu, unatoč tome što je trenutno u zatvoru.

BBC objašnjava da mu to otvara put za nastavak karijere nakon izlaska iz zatvora, a 36-godišnjak je u travnju započeo 14-mjesečnu zatvorsku kaznu nakon što je priznao krivnju za izazivanje smrti biciklista neopreznom vožnjom u ožujku 2022. godine.

Klub ga je uvrstio na popis jer se očekuje da će biti pušten na slobodu nakon sedam mjeseci, a drugu polovicu kazne provesti na uvjetnoj.

EFL (Engleska nogometna liga) je objavila popise momčadi, čime je potvrđeno koji su igrači pod ugovorom i registrirani za novu sezonu. Iako se smatralo da je Akinsov ugovor istekao krajem prošle sezone, njegovo ime na popisu iznenadilo je mnoge.

U svibnju je klub izjavio da “nastavlja razmatrati svoju poziciju” u vezi s napadačem. Na upit BBC Sporta o novonastaloj situaciji, klub je kratko poručio:

“Klub će preispitati Lucasovu poziciju kada i ako bude pušten iz pritvora i u ovom trenutku neće davati daljnje komentare.”