VIDEO / Kvaratskhelia ne staje: Prije šest dana slavio naslov prvaka Europe, sada zabio u jubileju za reprezentaciju

Nakon što je prije tri dana remi protiv Rumunjske (1:1) odgledao s klupe, Kvaratskhelia se protiv Bahreina vratio u početni sastav i upisao među strijelce. Pogodio je s bijele točke u 77. minuti za potvrdu pobjede i konačnih 2:0.

Domaćin je poveo u 52. minuti kada je mrežu zatresao Luka Lochoshvili, dok je Kvaratskhelia svojim golom stavio točku na susret. Za najveću gruzijsku zvijezdu to je bio jubilarni 50. nastup za reprezentaciju i 23. pogodak u nacionalnom dresu.

Gruzijskim reprezentativcima sada slijedi odmor prije povratka u klubove, a na jesen ih očekuje novo izdanje Lige nacija. Natjecat će se u Ligi B, gdje će im suparnici biti Sjeverna Irska, Ukrajina i Mađarska.