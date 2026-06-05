VIDEO / Kvaratskhelia ne staje: Prije šest dana slavio naslov prvaka Europe, sada zabio u jubileju za reprezentaciju

Gruzija je u Tbilisiju ugostila Bahrein u prijateljskoj utakmici i upisala pobjedu 2:0.
Poseban trenutak doživio je Khvicha Kvaratskhelia, koji je prvi put nosio kapetansku vrpcu Gruzije. Najveća zvijezda reprezentacije prije samo šest dana s PSG-om je drugi put uzastopno osvojila Ligu prvaka, a slavlje na europskoj pozornici sada je začinila i pogotkom u nacionalnom dresu.
Nakon što je prije tri dana remi protiv Rumunjske (1:1) odgledao s klupe, Kvaratskhelia se protiv Bahreina vratio u početni sastav i upisao među strijelce. Pogodio je s bijele točke u 77. minuti za potvrdu pobjede i konačnih 2:0.
Domaćin je poveo u 52. minuti kada je mrežu zatresao Luka Lochoshvili, dok je Kvaratskhelia svojim golom stavio točku na susret. Za najveću gruzijsku zvijezdu to je bio jubilarni 50. nastup za reprezentaciju i 23. pogodak u nacionalnom dresu.
Gruzijskim reprezentativcima sada slijedi odmor prije povratka u klubove, a na jesen ih očekuje novo izdanje Lige nacija. Natjecat će se u Ligi B, gdje će im suparnici biti Sjeverna Irska, Ukrajina i Mađarska.
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