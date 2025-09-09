VIDEO / Norveška zabila 11 golova Moldaviji! Čudesni Haaland brojao do pet

Junak utakmice bio je Erling Braut Haaland, koji je postigao pet pogodaka i upisao dvije asistencije. Sjajnu partiju odigrao je i kapetan Martin Ødegaard s jednim golom i dvije asistencije, dok je najveće iznenađenje bio Thelo Aasgaard – igrač koji je s klupe ušao u 64. minuti i do kraja susreta zabio čak četiri gola. Strijelac prvog pogotka bio je Felix Horn Myhre, dok su Moldavci do jedinog gola stigli autogolom Lea Østigårda.

Ovakvim rezultatom Norveška se približila povijesnom rekordu europskih kvalifikacija. Ipak, najviša pobjeda i dalje ostaje ona Zapadne Njemačke koja je 1969. u kvalifikacijama za SP 1970. svladala Cipar s 12:0. Norvežani su se s ovom pobjedom izjednačili na drugom mjestu ljestvice najubojitijih kvalifikacijskih nastupa zajedno s Grčkom i Makedonijom.

