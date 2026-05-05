Guardiola: Njima je bilo teže slomiti nas, imali su samo jednu priliku

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Šef stručnog stožera Manchester Cityja Pep Guardiola vrlo je zadovoljan predstavom svoje momčadi u remiju s Evertonom (3:3), iako je svjestan da utrka za naslov više nije u rukama Građana.

Španjolski strateg primijetio je da sastav s Etihada u drugom dijelu igre nije uspio pratiti intenzitet koji su domaći igrači donijeli iz svlačionice.

“Bolje je osvojiti bod nego izgubiti, ali bilo bi bolje da smo pobijedili nego što smo odigrali neriješeno. Protivnik je bio nevjerojatno agresivan, što smo dobro izdržali u prvom poluvremenu. Odigrali smo savršeno. U drugom nismo imali taj intenzitet, dopustili smo tri gola. Prava engleska utakmica, općenito smo pružili vrlo dobru partiju. Uvijek je teško gostovati kod Evertona, čestitam im”, rekao je Guardiola.

POVEZANO VIDEO / Doku u 97. minuti donio bod Cityju: Arsenal korak bliži naslovu

Na pitanje je li bilo teško slomiti otpor Evertona, 55-godišnjak je odgovorio da su izabranici Davida Moyesa bili u podređenom položaju. Možda je Katalonac gledao neku drugu utakmicu, jer je u drugom poluvremenu momčad s Hill Dickinson stadiona dominirala terenom.

“Njima je bilo teže slomiti nas, imali su samo jednu priliku. Bili smo fantastični. Često smo dolazili u završnicu, pucali i stvarali prilike. Oni se brane vrlo duboko, sjajno trče u tranziciji. Uzet ćemo bod i idemo dalje, nije gotovo. Utrka za naslov više nije u našim rukama. Do sada je bila, ali to više nije slučaj. Imamo još četiri utakmice, vidjet ćemo što će se dogoditi.“

City sada ima pet bodova zaostatka i utakmicu manje od vodećeg Arsenala. Građani će do kraja igrati protiv Brentforda, Crystal Palaca, Bournemoutha i Aston Ville, dok će Topnici odmjeriti snage s West Hamom, Burnleyjem i Crystal Palacom.