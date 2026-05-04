VIDEO / Doku u 97. minuti donio bod Cityju: Arsenal korak bliži naslovu

U 35. kolu engleske Premier lige, a u 34. utakmici Manchester Cityja, Everton je ugostio Građane Pepa Guardiole te je u ludoj utakmici remizirao rezultatom 3:3.

Dugo je Manchester u prvom dijelu tražio željeno vodstvo kojom bi počeli nadoknađivati bodovnu razliku u odnosu na Arsenal. City nije imao pravih prilika, ali dominacija je bila prisutna i u 43. minuti je Jeremy Doku predivnim golom doveo Građane u vodstvo.

Ipak, u drugom dijelu Everton je zaigrao bolje te je u 68. minuti Thierno Barry iskoristio veliku grešku Marca Guehija za poravnanje na 1:1 i slavlje navijača Evertona, ali i Arsenala.

Samo nekoliko minuta kasnije O’Brien je zabio iz kornera za 2:1 Evertona. Ubrzo je bilo i 3:1 za Everton novim golom Barryja da bi ekspresno Erling Haaland zabio na asistenciju Matea Kovačića, a onda je Doku u 97. minuti zabio za 3:3 i bod na Hill Dickinsonu.

Ovakvim rezultatom najzadovoljniji je Arsenal koji sada ponovno sve ima u svojim rukama. Ispred Manchester Cityja sada imaju pet bodova prednosti, ali i utakmicu više. U sljedećem kolu City dočekuje Brentford i to već za pet dana.

