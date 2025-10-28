Garcia pred Cibaliju: ‘Neću puno mijenjati sastav’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Cibalia i Hajduk odmjerit će snage u Vinkovcima u srijedu u 15:30 u sklopu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk na ovo gostovanje dolazi kao aktualni lider prvenstva, nakon četiri uzastopne pobjede i preuzimanja prvog mjesta u 11. kolu. Uoči susreta utakmicu je najavio trener Splićana, Gonzalo Garcia.

„Očekuje nas zahtjevan susret protiv Cibalije. Dobro poznajemo taj teren i svjesni smo da moramo ući u utakmicu maksimalno ozbiljno. Cibalia ima kvalitetne i iskusne igrače, sigurno će biti vrlo motivirani i pokušat će nas iznenaditi. Imaju prepoznatljiv stil igre, iako ih ponekad ograničava loš teren“, rekao je Garcia.

„Obje momčadi žele proći dalje i biti konkurentne u Kupu. I mi imamo veliku želju i moramo pokazati pobjednički mentalitet, bez traženja izgovora. Na terenu moraju biti oni koji će dati sve od sebe. U dobrom smo ritmu – četiri pobjede zaredom donijele su nam samopouzdanje. Bitno je da u svakoj utakmici odradimo svoj zadatak. Planiram napraviti nekoliko izmjena, ali neće ih biti mnogo. Neki mlađi igrači dobit će priliku za igru. Fokusirani smo na Cibaliju, a o sljedećim utakmicama razmišljat ćemo nakon srijede.“

„Pajaziti putuje s nama, a imamo još nekoliko ozlijeđenih igrača. Karačić se vratio, ali još nije potpuno spreman. Nedavno smo igrali u Vinkovcima protiv Vukovara – atmosfera je bila odlična, došlo je mnogo naših navijača i bilo nam je lijepo“, zaključio je trener Hajduka.