Garcia: Dinamo je dominirao protiv nas ove sezone, pokazao je da je bolji

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U posljednjem ovosezonskom derbiju, u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a, Dinamo i Hajduk od 16 sati na Maksimiru zatvorili su još jednu epizodu najvećeg hrvatskog nogometnog rivalstva. Na Maksimiru je na kraju s 2:0 slavio Dinamo te je tako prvi put nakon više od tri godine porazio Hajduk na domaćem travnjaku. Nakon susreta izjavu je dao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Dinamo je dominirao u svakoj utakmici ove sezone protiv nas i pokazao da je bolji. Nije ovo bila naša utakmica. Vidjeli ste kvalitetu nekih njihovih igrača, ali u prvom poluvremenu se zapravo nije puno toga događalo. Onda smo u drugom poluvremenu ušli dosta dobro, ali smo primili gol i onda je Dinamo stvorio više”, rekao je Garcia pa se osvrnuo na stavljanje Brajkovića na desnog beka:

“Htjeli smo vidjeti Brajka na toj poziciji, ovo je bila prilika za to. Razmišljamo o puno toga, razmišljamo o budućnosti. Igrali smo protiv Dinama dosad s pet različitih bekova i svaki se mučio. Imamo četiri utakmice s njima i puno patnje s bekovima. Ostavio sam ga u svlačionici na poluvremenu jer se i on mučio, ali ofenzivno mislim da smo htjeli nešto drugo. Tu je bio problem.”