Vjerovali ili ne, Messi nikad nije zaigrao protiv Engleske: Evo kako je najavio polufinale SP-a

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

Legendarni Messi se nikad prije nije suočio s Englezima.

Malo je toga što Lionel Messi nije ostvario na nogometnom terenu, no postoji jedna zanimljiva činjenica – nikada nije igrao protiv Engleske. To će se promijeniti u srijedu od 21 sat.

Messi je za Argentinu upisao više od 200 nastupa, ali nijedan od njih nije bio protiv povijesnog suparnika Engleske.

“Sve što znam i čega se sjećam o utakmici iz 1986. u Meksiku dolazi s fotografija i snimki koje Argentinci uvijek iznova gledaju. No ova je momčad navikla igrati velike utakmice i ne opterećivati se time tko je s druge strane”, rekao je Messi za ESPN.

“Naravno da je posebno igrati protiv Engleske. Riječ je o nogometnoj velesili, a dvoboji protiv najvećih reprezentacija uvijek imaju posebnu težinu. Meni će to osobno biti prvi susret s njima. Igrao sam protiv gotovo svake reprezentacije, ali nikada protiv Engleske, tako da se veselim i zbog toga”, dodao je Messi.

“Čeka nas to iskustvo – polufinale Svjetskog prvenstva protiv jedne od najvećih nogometnih sila, protiv odlične momčadi. Dat ćemo sve od sebe i pokušati odigrati najbolju moguću utakmicu”, poručio je kapetan Argentine.