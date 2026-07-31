Stoper Reala mora se pojaviti na sudu zbog zabrinjavajućih optužbi

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AP Photo/Jose Breton via Guliver Image

Stoper Real Madrida Raul Asencio morat će se pojaviti na sudu u rujnu.

Razlog za to su zabrinjavajuće optužbe koje su stigle od dvije maloljetnice. Jedna optužba odnosi se na dijeljenje jednog videa bez pristanka dok se druga odnosi na dijeljenje seksualnog sadržaja koji je uključivao maloljetnu optužbu.

Obje žrtve su nedavno povukle svoje tužbe, no Asencio će se svejedno morati pojaviti na sudu, prenosi The Athletic.

Suđenje će biti u Gran Canariji trećeg, četvrtog i sedmog rujna, a sudac je naglasio kako će žrtve, koje su povukle optužbe, taj iskaz trebati ponoviti na sudu kako bi se to uzelo u obzir.

Asencio nije bio uključen u snimanje tih videa, no tereti ga se da je tražio te videe te da ih je pokazivao drugom prijatelju. Taj incident dogodio se prije tri godine kada je Asencio imao 20 godina.