Panika kod navijača Argentine: Messi izašao iz igre zbog ozljede?

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Spektakl je viđen u Miamiju.

Inter je svladao Philadelphiju uz čak 10 golova – 6:4. No glavno je pitanje zbog čega je Lionel Messi izašao već u 73. minuti.

POVEZANO VIDEO / Ronaldo zabio dva gola u posljednjem kolu i osvojio prvi trofej s Al-Nassrom

Sjajni Argentinac je kod rezultata 4:4 izveo slobodan udarac, a potom izašao iz igre u 73. minuti. Ono što je posebno zabrinulo, posebice navijače Argentine, jest to što je u tih par minuta Messi vukao nogu, pa postoji opravdan strah da je riječ o nekakvoj ozljedi.

Argentinu za 23 dana očekuje premijera na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira. A hoće li Messi biti spreman za tu utakmicu te je li ozljeda ozbiljnije naravi, ostaje za vidjeti u idućim danima.

Na kraju je Inter slavio sa 6:4 uz hattrick Luisa Suareza. Na drugoj strani, također hattrick, postigao je Milan Iloski.