Kraj za Varaždin u Europi, Jablonec je slavio golovima iz kobnih prekida

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NK Varaždin

Nogometaši Varaždina okončali su svoj nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige 0-2 porazom na gostovanju kod češkog Jabloneca. Kako je prva utakmica prije tjedan dana završila 3-2 pobjedom Varaždina, u 3. pretkolo plasirao se Jablonec s ukupnih 4-3.

Jablonec je poveo nespretnim autogolom kapetana Varaždina Roberta Punčeca (29-ag), a na 2-0 povisio je Dušan Pavlović (54).

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Kao i prije tjedan dana u Varaždinu, kobni za hrvatskog prvaka bili su prekidi, češki je sastav oba puta poentirao nakon ubačaja sa strane, prvi put iz slobodnog udarca, a drugi put iz kornera. Varaždin je odavao dojam bolje momčadi kada je u pitanju organizacija igre no nedostatak koncentracije kod prekida koštao ga je daljnjeg sudjelovanja u Europi.

Varaždin je odlično otvorio utakmicu i imao dobru priliku nakon samo 70-ak sekundi igre. Tavares je prihvatio loptu na lijevom krilu, ušao u kazneni prostor i povratnom loptom na petercu pronašao Mamića, ali njegov udarac obranio je Hanuš.

Uslijedilo je razdoblje igre u kojem je Varaždin mirno kontrolirao sve pokušaje domaćih, ali u 29. minuti kardinalno je pogriješio Canjuga. Njemu je u bezazlenoj situaciji pred svojim kaznenim prostorom lopta pobjegla s noge pa je morao prekršajem zaustaviti Jawu. Slobodni udarac iskosa je izveo Slama i pogodio gredu, a lopta se potom odbila ravno u glavu Punčeca od koje je završila u mreži.

Taj je gol dao polet Jablonecu koji je u 32. minuti imao veliku šansu, Cedidla je ostavio loptu za udarac Jawi sa 12 metara, ali lopta je završila u bloku, da bi sedam minuta potom Sedlaček pucao glavom tik iznad grede.

U 54. minuti Jablonec je dobio korner kojega je izveo Slama, loptu su propustili svi igrači koji su bili na prvoj vratnici, a iza njihovih leđa utrčao je Pavlović i svladao Silića.

Nakon što je pao u rezultatski zaostatak Varaždin je preuzeo diktiranje tempa utakmice, ali tek je u 72. minuti zaprijetio Hanešu kada je Canjuga pucao s vrha kaznenog prostora no češki je vratar opet bio siguran.

Mogao je u završnici Jablonec i do trećeg gola, ali Sedlaček je u 76. minuti bio neprecizan, dok je pokušaj Čanturišvilija u 83. minuti izbačen s gol-linije. Zadnju šansu za Varaždin imao je Mamut u drugoj minuti sudačke nadoknade, ali njegov udarac s vrha kaznenog prostora prohujao je preko grede.