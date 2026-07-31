Službeno odgođena utakmica Rijeke i Dinama u HNL-u

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Marin Franov CROPIX via Guliver Image

Rijeka i Dinamo neće igrati derbi drugog kola SuperSport HNL-a u prvotno predviđenom terminu, osmog ili devetog kolovoza. Oba kluba potvrdila su da je susret odgođen zbog obveza u europskim kvalifikacijama, dok će novi datum odigravanja biti određen naknadno.

Prema propozicijama HNL-a, klubovi koji nastupaju u kvalifikacijama ili grupnoj fazi UEFA-inih natjecanja u pravilu nemaju pravo na odgodu prvenstvenih utakmica. Iznimka vrijedi kada se termini domaćeg prvenstva preklapaju s europskim susretima, odnosno kada jedan klub igra utakmicu Lige prvaka u utorak, a drugi nastupa u Europskoj ili Konferencijskoj ligi u četvrtak.

Kako bi ostvario pravo na odgodu, klub mora najkasnije sedam dana prije zakazanog termina utakmice podnijeti pisani zahtjev povjereniku za natjecanje. Za takvu odluku nije potrebna suglasnost protivničkog kluba, a odgođeni susreti trebali bi se, u pravilu, odigrati prije završetka prvog dijela prvenstva.