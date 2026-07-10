Ključni igrač Engleske završio u izolaciji: Njegov nastup protiv Norveške je pod upitnikom

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Giacomo Cosua via Guliver

U taboru engleske nogometne reprezentacije trenutačno je glavna tema vezni nogometaš Declan Rice koji je zbog sumnje na virusnu infekciju završio u izolaciji.

Rice je propustio posljednja dva reprezentativna treninga te engleski mediji pišu da je njegov nastup upitan u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva gdje Engleska igra protiv Norveške, u subotu s početkom u 23 sata po srednjeeuropskom vremenu.

Liječnički tim engleske reprezentacije iz predostrožnosti je odvojio Ricea od ostatka momčadi kako bi se spriječilo potencijalno širenje virusa i na ostale igrače.

Od prvog dana Svjetskog prvenstva Rice se bori s nezgodama jer je prije aktualne izolacije imao problema sa zadnjom ložom, a potom i bolove u donjem dijelu leđa.

Zbog crvenog kartona u utakmici protiv Meksika za Englesku protiv Norveške neće igrati Jarell Quansah.

Engleska je u četvrtfinale SP-a stigla pobjedom protiv Meksika 3-2, dok je Norveška u osmini finala nadjačala Brazil s 2-1.