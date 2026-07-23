Avion svjetskih prvaka sletio u Argentinu i izazvao burne reakcije

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Neočekivan prizor u Buenos Airesu.

Na aerodromu u argentinskoj prijestolnici pojavio se Iberijin zrakoplov ukrašen motivima španjolske nogometne reprezentacije. Na crvenom trupu nalazi se veliki grb Španjolskog nogometnog saveza, fotografija reprezentativaca u zagrljaju te poruka posvećena ‘La Roji‘, prenosi AS.

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Fotografija aviona ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala burne reakcije argentinskih navijača. Iberia takve avione koristi na redovitim linijama, a raspored letova i zrakoplova određuje se znatno unaprijed, pa nema dokaza da je ovakav potez bio namjeran od strane španjolske aviokompanije.

Španjolska je u finalu Svjetskog prvenstva svladala Argentinu 1:0 nakon produžetaka. Pobjednički gol postigao je Ferran Torres u 106. minuti, nedugo nakon što je Argentina ostala s igračem manje zbog isključenja Enza Fernandeza. Španjolcima je to drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti nakon 2010.