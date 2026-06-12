Južna Koreja slavila dramatičnim preokretom nakon poništenog gola Češkoj

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AP Photo/Moises Castillo via Guliver

Druga utakmica Svjetskog prvenstva ponudila nam je brojna uzbuđenja. U dvoboju Češke i Južne Koreje gledali smo 2-1 preokret azijske reprezentacije, uz vrhunsku intervenciju Kim Seung-Gyua koji je dao ranu nominaciju za obranu turnira.

Prvi dan Svjetskog prvenstva u Guadalajari donio je istinsku dramu i nevjerojatan rezultatski preokret u režiji reprezentacije Južne Koreje, koja je u okviru skupine A u samoj završnici svladala Češku rezultatom 2:1.

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Utakmicu je obilježila potpuna taktička i stilska suprotnost, gdje su Korejci kroz strpljivu i tehnički dotjeranu igru tražili svoje prilike igrom od noge do noge, dok su se Česi u potpunosti oslonili na svoju osjetnu prednost u visini i dominaciju u skoku.

Prvi dio utakmice protekao je u znaku nevjerojatne neučinkovitosti prve zvijezde Južne Koreje, Heung-min Sona, koji je propustio čak šest izglednih prigoda, a ništa precizniji nije bio ni u nastavku kada je u 57. minuti češki vratar Matej Kovar sjajnom reakcijom zaustavio njegov pokušaj nakon vrhunskog proigravanja Jae-sung Leeja.

Kazna za te promašaje stigla je vrlo brzo, točnije u 59. minuti, kada je Češka povela iz akcije koja je bila čista demonstracija fizičke snage, a u kojoj je Vladimir Coufal ubacio dugi aut u šesnaesterac, gdje se najbolje snašao Ladislav Krejči i snažnim udarcem glavom matirao korejskog vratara za veliko slavlje Čeha.

Česi su tako iskoristili svoje najjače oružje, prekide, iz kojih su u kvalifikacijama zabili čak 45% golova.

Ipak, primljeni pogodak natjerao je Korejce na brzu reakciju, a ključni trenuci utakmice odigrali su se u razmaku od samo nekoliko minuta, počevši od 67. minute kada je In-beom Hwang kreirao pravo remek-djelo.

Nakon preciznog dodavanja Kang-in Leeja u kazneni prostor, Hwang je sjajnim dodirom lažnjakom poslao obranu Češke u prazno, a potom odmjerenim, elegantnim lobom prebacio Kovara za izjednačenje na 1:1.

Odmah nakon tog pogotka, korejski izbornik odlučio je povući dotad neraspoloženog Sona iz igre, a na teren je ušao Hyeon-gyu Oh, što će se pokazati kao potez utakmice. Češka je u 77. minuti nakratko pomislila da je ponovno u vodstvu kada je Tomas Souček nakon slobodnog udarca pospremio loptu u mrežu i započeo svoje prepoznatljivo slavlje, no pomoćni sudac je opravdano podigao zastavicu zbog zaleđa, što je potvrđeno i naknadnom VAR provjerom.

Svega tri minute nakon tog poništenog pogotka Čeha uslijedio je potpuni šok i potpuni rezultatski preokret na stadionu u Guadalajari.

Raspoloženi In-beom Hwang ponovno je bio pokretač akcije, probivši desnu stranu odakle je uputio izvrstan i oštar ubačaj u peterac, gdje je Sonova zamjena, Hyeon-gyu Oh, pokazao sjajan napadački instinkt te iz blizine zahvatio loptu koja se od ruke češkog vratara Kovara odbila u mrežu za konačnih 2:1.

Češka je potom mogla do poravnanja, ali Kim Seung-Gyu s crte je izvadio loptu upućenu udarcem sa svega par metara i time istaknuo ranu nominaciju za najbolju obranu turnira.

Do kraja susreta Korejci su uspješno zadržali prednost i upisali iznimno važna tri boda, dok Česima za bolji rezultat u nastavku turnira očito neće biti dovoljno samo oslanjanje na prekide i visoki skok, posebice uoči idućih zahtjevnih izazova koji ih očekuju na ovom povijesnom Mundijalu.

JUŽNA KOREJA – ČEŠKA 2-1

Guadalajara – Estadio Chivas. Sudac: Omar (Egi)

Strijelci: 0-1 Krejči (59), 1-1 Hwang (67), 2-1 Oh (80)

Južna Koreja: Kim Seung-gyu – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Seol Young-woo, Hwang In-beom (od 84. Kim), Paik Seung-ho (od 84. Park), Lee Kang-in (od 69. Eom) – Lee, Son Heung-min (od 69. Oh) – Lee Jae-Sung (od 62. Hwang)

Češka: Kovar – Chaloupek, Hranac, Krejci – Coufal, Soucek, Sojka (od 85. Chytil), Zeleny – Sulc (od 64. Hložek), Schick (od 64. Chory) – Provod (od 64. Sadiílek)