Incident na Maksimiru: Bad Blue Boysi i Mi Hrvati se međusobno potukli?

Podijeli :

AP Photo/Petr Josek via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je novu uvjerljivu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., svladavši Crnu Goru 4:0.

Momčad Zlatka Dalića do trijumfa su odveli pogoci Kristijana Jakića, Andreja Kramarića i Ivana Perišića, dok je jedan autogol postigao Edvin Kuč. Time je Hrvatska nastavila savršeni niz i ostala stopostotna nakon četiri utakmice.

Pobjedom je preuzela vrh skupine L s maksimalnih 12 bodova, koliko ima i Češka, ali uz utakmicu više. Crna Gora je pala na četvrto mjesto s učinkom od šest bodova, koji dijeli s Farskim otocima nakon njihove pobjede 1:0 protiv Gibraltara.

Utakmicu na Maksimiru pratilo je 21.209 gledatelja, no događaj su obilježile i neugodne scene. Na sjevernoj tribini navodno je došlo do sukoba između Bad Blue Boysa, navijača Dinama, i članova udruge Mi Hrvati, koji prate nacionalnu reprezentaciju. Razlozi i detalji incidenta zasad nisu poznati.