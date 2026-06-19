Džeko ispisao povijest SP-a: Pridružio se Modriću i Ronaldu

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xNayraxHalm Sportspressphoto_SPR170076 via Guliver

Džeko je protiv Švicarske ispisao povijest jer se na toj utakmici pridružio društvu najvećih nogometnih legendi.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u susretu drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva. Utakmica u Los Angelesu ostat će upamćena po velikom ostvarenju kapetana Zmajeva.

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Edin Džeko se nakon ozljede vratio u početni sastav reprezentacije Bosne i Hercegovine i od prve minute predvodio momčad Sergeja Barbareza. Iako rezultat nije bio onakav kakvom su se navijači nadali, kapetan je svojim nastupom ispisao novu stranicu povijesti.

On je postao tek četvrti igrač u povijesti Svjetskih prvenstava, ne računajući vratare, koji je nastupio na Mundijalu nakon navršene 40. godine života. Prije njega to su uspjela samo tri velika imena svjetskog nogometa, a to su legendarni Kamerunac Roger Milla, portugalska superzvijezda Cristiano Ronaldo i hrvatski maestro Luka Modrić. Sam ulazak u ovakvo odabrano društvo dovoljno govori o veličini karijere najboljeg strijelca u povijesti Bosne i Hercegovine.

Iako nije imao mnogo prostora protiv organizirane obrane Švicarske, Džeko je još jednom pokazao koliko znači svojoj reprezentaciji na terenu i izvan njega. Njegovo iskustvo, liderstvo i prisutnost među mlađim igračima predstavljaju jedan od najvažnijih aduta Zmajeva na ovom natjecanju.

Bosna i Hercegovina nakon dva kola ima jedan osvojen bod, a odlučujući susret za plasman u nokaut-fazu odigrat će protiv Katara 24. lipnja u Seattleu. Za Džeku će to biti nova prilika da dodatno uveća svoj impresivan reprezentativni opus i pokuša odvesti Zmajeve među najbolje selekcije svijeta.