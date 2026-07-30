Zrinjski šokantno ispao od islandskog kluba u Konferencijskoj ligi, kapetan promašio penal za izjednačenje

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(AP Photo/Armin Durgut) via Guliver Image

U četvrtak navečer je u Mostaru HŠK Zrinjski ugostio islandski Valur s ciljem nadoknađivanja zaostatka od 1:0 iz prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige. Plemići u tome nisu uspjeli te su remijem 2:2 završili svoj europski put.

Već u 11. minuti Zrinjski je golom Nemanje Bilbije iz kaznenog udarca poništio prednost Valura te se činilo kako će Plemići nadigrati Islanđane. Međutim, u 44. minuti Valur je golom Tryggvija Haraldssona ponovno došla do prednosti u dvomeču, a tri minute kasnije isti igrač zabio je za 2:1 Islanđana na utakmici te ukupnih 3:1.

Zrinjski je nakon toga lovio dva gola, a do prvog su stigli u 76. minuti kada je Matej Šakota zabio drugi gol Plemića. Bivši igrač Dinama i Slaven Belupa zabio je nakon manje od dvije minute provedene na terenu.

Klub iz Bosne i Hercegovine je nakon toga pritiskao te je u 87. minuti Karlo Abramović izborio kazneni udarac. Odgovornost je ponovno preuzeo Bilbija kojemu je Frederik Schram obranio mlaki pokušaj s bijele točke.

Plemići su i nakon toga dominirali, ali do gola za 3:2 i ukupnih 3:3 nisu uspjeli doći te je Valur izborio okršaj s danskim Nordsjaellandom u trećem pretkolu Konferencijske lige.