Evo što svjetski mediji pišu o porazu BiH: U jednome su svi složni

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, ali brojni svjetski mediji smatraju da konačan rezultat ne oslikava ono što se događalo na terenu tijekom većeg dijela utakmice.

Iako su Švicarci na kraju stigli do uvjerljive pobjede, gotovo svi relevantni strani izvori ističu da je susret bio otvoren sve do same završnice, kada su jedan crveni karton i nekoliko minuta potpune švicarske dominacije odlučili pobjednika.

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Ugledni britanski Guardian navodi kako je momčad Sergeja Barbareza dugo uspijevala držati utakmicu pod kontrolom unatoč terenskoj inicijativi protivnika.

Prema njihovoj analizi, ključni trenuci bili su ulazak Johana Manzambija s klupe i isključenje Tarika Muharemovića, nakon čega je utakmica potpuno promijenila tijek. Britanci ističu da je Bosna i Hercegovina sve do tog razdoblja djelovala organizirano, disciplinirano i taktički odgovorno.

Reuters u svom izvještaju naglašava učinkovitost Švicaraca u posljednjih petnaest minuta susreta.

Posebno su izdvojili Johana Manzambija, koji je samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru uspio pronaći put do mreže i pokrenuti švicarsku seriju golova. Prema njihovom mišljenju, crveni karton Muharemovića dodatno je olakšao posao favoriziranom suparniku, koji je u završnici maksimalno iskoristio brojčanu prednost.

Španjolski El País smatra da je reprezentacija Bosne i Hercegovine dugo uspješno provodila plan Sergeja Barbareza. Navode da su Zmajevi s velikim brojem igrača iza lopte zatvarali prilaze svom golu i uspijevali neutralizirati većinu švicarskih pokušaja.

Međutim, nakon vodećeg gola Manzambija cijela se konstrukcija, prema njihovom mišljenju, urušila, a dodatni problem predstavljalo je isključenje Muharemovića koje je definitivno prelomilo susret.

Sličan stav iznijela je i španjolska Cadena SER, koja tvrdi da je upravo 19-godišnji Johan Manzambi bio faktor koji je promijenio utakmicu. Španjolci ističu da je Švicarska imala posjed i inicijativu tijekom većeg dijela susreta, ali da nije uspijevala pronaći način za probijanje dobro organizirane obrane Bosne i Hercegovine sve do ulaska mladog veznjaka. Njegova dva gola, smatraju, potpuno su promijenila psihološki zamah utakmice.

Zanimljivo je da nijedan od velikih stranih medija nije koristio izraze poput “debakl” ili “raspad sistema” kada je riječ o igri Bosne i Hercegovine. Naprotiv, u jednom su svi složni – Zmajevi se nisu osramotili. Većina analiza usmjerena je na činjenicu da je rezultat dugo bio aktivan te da je utakmica praktički odlučena u desetak minuta nakon prvog švicarskog pogotka i crvenog kartona.

Dok su domaće reakcije uglavnom usredotočene na konačnih 4:1, strani mediji mnogo više pozornosti posvećuju činjenici da je Bosna i Hercegovina više od 70 minuta uspješno odolijevala favoriziranom protivniku.

Zmajevima sada ostaje odlučujući susret protiv Katara, u kojem će tražiti pobjedu koja bi ih mogla odvesti u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.