Detalj na Kaneovu dresu privlači pažnju: Nitko od Hrvata neće imati ovakvu oznaku

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Engleski kapetan Harry Kane u večerašnjem će susretu protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu nositi poseban detalj na dresu koji će ga izdvajati od ostatka suigrača.

Naime, Kane će na rukavu imati zlatnu oznaku Zlatne kopačke, novo FIFA-ino obilježje uvedeno za ovogodišnji turnir. Pravo na nošenje te oznake imaju samo nogometaši koji su u prošlosti bili najbolji strijelci svjetskih prvenstava.

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Engleski napadač osvojio je Zlatnu kopačku na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, kada je s šest pogodaka predvodio Englesku do polufinala. Uz njega, istu oznaku nose još samo James Rodríguez, najbolji strijelac Mundijala 2014., te Kylian Mbappé, koji je Zlatnu kopačku osvojio na prvenstvu u Kataru 2022. godine.

Osim Kanea, posebnu oznaku nosit će i cijela engleska reprezentacija. Kao bivši svjetski prvaci, Englezi na dresovima imaju zlatnu verziju službenog logotipa Svjetskog prvenstva 2026., privilegiju koju dijeli samo sedam reprezentacija koje su tijekom povijesti osvajale naslov svjetskog prvaka.

Posebno priznanje dobili su i debitanti na Svjetskom prvenstvu. Igrači poput Noni Madueke i Anthony Gordon na rukavu će nositi oznaku “Debut”, koja označava njihov prvi nastup na najvećoj nogometnoj pozornici.