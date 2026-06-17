UŽIVO OD 22 SATA / SPEKTAKL U DALLASU: Dalić i Tuchel u taktičkom nadmudrivanju, Vatreni će imati ogromnu podršku!

Na startu SP-a Hrvatska i Engleska, stari poznanici i veliki rivali traže prve bodove. Sve što se događa u Dallasu možete pratiti na stranicama Sportkluba gdje će te moći i pratiti tekstalni prijenos utakmica. Na HRT 2 u 22 sata počinje velika bitka!
Procurio sastav Engleske za okršaj s Hrvatskom?
Prema pisanju engleskih medija, čini se da se Thomas Tuchel odlučio za istih 11 koja je igrala protiv Kostarike.
Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za utakmicu s Engleskom
Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1, koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Ovdje je sastav.
Rakitić se oglasio uoči okršaja Hrvatske i Engleske
Uoči ovog velikog okršaja oglasio se bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Evo što je poručio.
Francuz će suditi utakmicu
Glavni sudac bit će Francuz Clément Turpin, jedan od najpoznatijih europskih sudaca. Pomagat će mu sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages. Četvrti sudac bit će Meksikanka Katia Garcia, a rezervna pomoćna sutkinja Sandra Ramirez, također iz Meksika.
Francuz sudi utakmicu
ANKETA/ Hoće li Hrvatska pobjedom otvoriti SP?
Hrvatska večeras u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Ovdje možete dati svoj glas.
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