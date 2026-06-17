UŽIVO OD 22 SATA / SPEKTAKL U DALLASU: Dalić i Tuchel u taktičkom nadmudrivanju, Vatreni će imati ogromnu podršku!

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Na startu SP-a Hrvatska i Engleska, stari poznanici i veliki rivali traže prve bodove. Sve što se događa u Dallasu možete pratiti na stranicama Sportkluba gdje će te moći i pratiti tekstalni prijenos utakmica. Na HRT 2 u 22 sata počinje velika bitka!