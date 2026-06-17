Procurio sastav Engleske: Tuchel iznenadio i ostavio zvijezdu Arsenala na klupi

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Dva sata prije utakmice David Ornstein, pouzdani novinar The Athletica, objavio je nekoliko sigurnih igrača u sastavu Engleske za utakmicu prvog kola Svjetskog prvenstva s Hrvatskom.

Puno je naklapanja bilo oko sastva koji će Thomas Tuchel izvesti za susret u Dallasu, a najviše upitnika bilo je oko Bukaya Sake koji se već neko vrijeme muči s ozljedom Ahilove tetive pa ga njemački trener mora štedjeti.

Unatoč tome očekivalo se da bi mogao startati protiv Vatrenih, no David Ornstein dva sata prije utakmice objavio je kako zvijezda Arsenala neće igrati protiv Hrvatske.

Na njegovom mjestu će od prve minute biti igrač Arsenala Noni Madueke koji se protiv Kostarike osramotio promašenim praznim golom protiv Kostarike u posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Osim Maduekea, Ornstein je naglasio kako će novi igrač Barcelone Anthony Gordon susret krenuti na lijevom krilu dok će na poziciji “desetke” biti Jude Bellingham, zvijezda Real Madrida.