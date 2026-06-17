Evo tko će biti protivnik Hajduku ako prođe Žilinu

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Hajduk Split

Uefa je održala ždrijeb kvalifikacija za Europsku ligu.

Hajduk će u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline. Prva utakmica igrat će se 9. srpnja na Poljudu, a uzvratni susret na rasporedu je 16. srpnja u Slovačkoj.

Ako prođe slovačku Žilinu, Hajduku će protivnik biti ciparski Pafos. Hajduk će, kao i sa Žilinom, ako dođe do susreta, prvu utakmicu igrati kod kuće.

Utakmice prvog kola kvalifikacija Europske lige su 9. i 16. srpnja, a drugog 23. i 30. srpnja.

S druge strane, ako splitski klub upiše od Žiline, europski put nastavio bi u Konferencijskoj ligi, gdje ga u ždrijebu čekaju potencijalni dvoboji protiv Genta, Steaue, Noaha, Katowica ili Tobola. Tko bi bio protivnik u Konferencijskoj ligi saznat će se na ždrijebu od 14 sati.