U HNS-u su prelomili o budućnosti Ivice Olića

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Iako se posljednjih dana nagađalo kako bi Olić mogao krenuti putem Zlatka Dalića i pridružiti se njegovu novom stručnom stožeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, informacije iz vrha Hrvatskog nogometnog saveza to su demantirale.

Kako doznaju Sportske novosti, Ivica Olić ostaje na mjestu izbornika mlade (U-21) hrvatske nogometne reprezentacije.

SK doznaje: Slaven Bilić odabrao stožer koji će mu pomagati na klupi Vatrenih, u njemu je i poznato ime Emotivan oproštaj Olića od Dalića: ‘Ostavit ćeš isti trag gdje god radio’ Evo kada bi Bilić trebao biti imenovan izbornikom Vatrenih

Iako se posljednjih dana nagađalo kako bi Olić mogao krenuti putem Zlatka Dalića i pridružiti se njegovu novom stručnom stožeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, informacije iz vrha Hrvatskog nogometnog saveza to su demantirale. Olić je, prema saznanjima lista, potpisao novi ugovor sa Savezom te nastavlja započeti posao s mladim Vatrenima.

HNS bi već početkom idućeg tjedna trebao u paketu potvrditi dvije ključne odluke za budućnost domaćeg nogometa. Uz produženje suradnje s Olićem, Izvršni odbor Saveza u ponedjeljak bi trebao službeno potvrditi imenovanje Slavena Bilića za novog izbornika A reprezentacije, nakon čega je potpis ugovora tek puka formalnost.

Jedino preostalo otvoreno pitanje jest konačni sastav Bilićeva stručnog stožera. Splitski trener bi u svoj kadar, prema našim informacijama, trebao dovesti svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić, trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića.