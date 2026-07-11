Odlučena je sudbina Viniciusa u Realu

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xRicardoxLarreinax via Guliver

Čini se kako je napokon riješena velika dilema oko toga hoće li Vinicius Junior ostati u Real Madridu ili preseliti u englesku Premier ligu.

Odmah nakon što je s Brazilom završio nastup na Svjetskom prvenstvu, Vinicius Junior se okrenuo pregovorima oko novog ugovora s Kraljevskim klubom. Iako su se u engleskim medijima pojavile spekulacije da bi sjajni Brazilac karijeru mogao nastaviti na Otoku, od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa.

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Kako javlja ugledni sportski novinar i transfer-insajder Florian Plettenberg, Vini je pred potpisom novog dugoročnog ugovora s Real Madridom. Ipak, hijerarhija u svlačionici se zna:

“Postignut je načelni dogovor o novom dugoročnom ugovoru. Ono što je potpuno jasno: Kylian Mbappé ostaje igrač s najvećom zaradom u momčadi Real Madrida”, zaključio je Plettenberg.

Vinicius je do sada imao godišnju plaću od 18 milijuna eura. Real mu je za novi ugovor ponudio 20, dok je Brazilac tražio 30 milijuna eura, pa se pretpostavlja da su se dvije strane na kraju našle “negdje u sredini”

Inače, Vini je na tekućem Svjetskom prvenstvu bio najefikasniji igrač reprezentacije Brazila s četiri postignuta pogotka, no peterostruki svjetski prvaci razočarali su svoje navijače ispadanjem već u osmini finala od senzacionalne Norveške (1:2).

Prošle sezone Vinicius je odigrao 53 utakmice za Real u svim natjecanjima, postigao 22 gola i upisao 14 asistencija. Važeći ugovor s madridskim klubom trajao mu je do lipnja 2027. godine.