Hajduk doznao tko će im suditi u uzvratnom susretu protiv Žiline

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Bijeli su doznali tko će im dijeliti pravu u uzvratu u Slovačkoj.

Rumunjski sudac Horatiu Fesnic bit će glavni sudac na uzvratnoj utakmici Žiline i Hajduka u prvom kolu kvalifikacija za Europa ligu. Susret je na rasporedu u četvrtak u 20.30 sati, a igra se u Slovačkoj.

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Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu stekao prednost od 2:0 golovima Roka Brajkovića i Brazilca Dalissona.

Fesnic je već sudio Hajduku, i to u HNL-u 2024. godine. Tad je Hajduk igrao protiv Rijeke na Rujevici i pobijedio 1:0. Prošle je sezone Fesnic sudio u 35 utakmica, podijelio je 181 žuti karton, 11 crvenih te sudio 20 penala.

Pomoćnici će mu biti Valentin Avram i Alexandru Corb, dok je četvrti sudac Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, dok je njegov asistent Iulian Dima.