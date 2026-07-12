Bivši Fifin sudac o spornom golu Bellinghama i kabelu: ‘VAR je morao reagirati!’

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AP Photo/George Walker IV via Guliver

Kontroverzni gol Judea Bellinghama protiv Norveške u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva glavna je tema svjetske nogometne javnosti.

Nakon što je Fifa priopćila da lopta nije dotaknula kabel kamere iznad terena, brojni stručnjaci i bivši suci nastavili su dovoditi u pitanje odluku sudaca da priznaju gol Engleske.

Najglasniji među njima bio je bivši Fifin sudac Mark Clattenburg, koji smatra da je sporna situacija morala biti predmet detaljne VAR provjere.

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“Ako je lopta dodirnula kabel kamere, igra se morala prekinuti, a susret nastaviti spuštanjem lopte. To je jasno propisano Pravilima igre. Budući da je gol postignut u istoj napadačkoj fazi, VAR je imao pravo intervenirati i provjeriti cijelu akciju“, poručio je Clattenburg u analizi za Fox Sports.

Prema pravilima IFAB-a, svaki kontakt lopte s vanjskim objektom iznad terena, uključujući kabele „spidercam“ sustava, zahtijeva prekid igre. Upravo zbog toga brojni analitičari smatraju da bi gol Judea Bellinghama morao biti poništen ako je do kontakta doista došlo.

Fifa je ubrzo nakon utakmice objavila da je senzor ugrađen u loptu pokazao kako nije bilo nikakvog kontakta između lopte i kabela. Organizatori su čak objavili i grafikon s podacima senzora, tvrdeći da nije registrirano nikakvo odstupanje koje bi ukazivalo na udarac.

Međutim, upravo je to izazvalo dodatne polemike. Na televizijskim snimkama mnogima se činilo da lopta mijenja putanju neposredno prije nego što pada do engleskih igrača, pa su brojni navijači i analitičari izrazili sumnju u zaključke Fifine tehnologije.

Izbornik Norveške Stale Solbakken nakon utakmice je izjavio da su svi njegovi igrači bili uvjereni da je lopta pogodila kabel te da je upravo promjena putanje omogućila Englezima da nastave akciju iz koje je Bellingham izjednačio.

S druge strane, izbornik Engleske Thomas Tuchel stao je uz odluku Fife, navodeći da vjeruje podacima senzora ugrađenog u loptu.