Tko osvaja Wimbledon – Sinner ili Zverev? Evo gdje i kad gledati finale

Sve je spremno za ultimativni teniski obračun na kultnom Središnjem terenu Wimbledona, gdje će se danas od 17 sati po srednjoeuropskom vremenu za najprestižniji trofej boriti prvi igrač svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner te aktualni osvajač Roland Garrosa Alexander Zverev. Sve pratite na Sport Klubu 1.
Bit će to prvi međusobni okršaj Sinnera i Zvereva u finalu nekog Grand Slam turnira, a pobjednik će kući odnijeti ček na nevjerojatnih 3,6 milijuna funti i maksimalnih 2000 ATP bodova, dok će poraženom finalistu pripasti utješnih 1,8 milijuna funti i 1300 bodova.
Sinner u Londonu brani prošlogodišnji naslov i traži svoju petu Grand Slam titulu u karijeri. Nakon dramatičnog otvaranja u pet setova protiv Kecmanovića, Sinner je podizao formu iz meča u meč, redom rušio Borgesa, Brooksbyja, Mochizukija i Struffa, a vrhunac je prezentirao u polufinalu gdje je pomeo sedmerostrukog prvaka Novaka Đokovića.
S druge strane, nakon što je prošlog mjeseca u Parizu osvojio svoj prvi Grand Slam naslov, Zverev igra tenis života. U finale ulazi kao igrač s najviše pobjeda na ATP Touru ove sezone, a do završnice je stigao preko Blockxa, Royera, Girona, Lehečke, Fritza te iznenađenja turnira, domaćeg predstavnika Arthura Feryja.
Tradicija je debelo na strani Talijana jer Sinner vodi s 10:4 u međusobnim dvobojima. Što je još impresivnije, prvi reket svijeta pobijedio je u zadnjih devet mečeva, uključujući čak četiri ove sezone, dok je Zverev posljednji put slavio 2023. godine na US Openu.
Sinner i Zverev su ujedno jedina dva tenisača na Touru koji su ove sezone probili granicu od 40 pobjeda, a hoće li Nijemac povezati Roland Garros i Wimbledon te prekinuti crni niz, ili će Sinner potvrditi da je trenutačno nedodirljivi kralj trave, saznat ćemo danas.
Prije ovog meča, pratite na Sport Klubu 1 naravno i finale ženskih parova od 14 sati, za trofej se bori kinesko-francuska kombinacija Guo/Mladenović protiv kanadsko-brazilske kombinacije Dabrowski/Stefani. Kroz oba meča vas vodi naš komentator Goran Stojanović.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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