SINNER : ZVEREV 1:1 (3:3) / Sinner dominantno osvojio tie-break drugog seta i vratio finale Wimbledona na početak!

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AP Photo/Kin Cheung via Guliver

U velikom finalu ovogodišnjeg izdanja Wimbledona sastaju se prvi i treći tenisač svijeta – Jannik Sinner i Alexander Zverev. Talijan u meč ulazi kao veliki favorit, što i ne čudi, budući da je branitelj naslova u All England Clubu te ima odličan omjer pobjeda i poraza protiv današnjeg suparnika. Ipak, Zverev djeluje kao da je pronašao novu razinu samopouzdanja nakon što je prije mjesec dana u Parizu konačno osvojio svoj prvi Grand Slam naslov. Nikada ranije nije stigao dalje od osmine finala Wimbledona, a sada će se, u preporođenom i rasterećenom izdanju, pokušati osvetiti Sinneru za sve nedavne poraze. Tekstualni prijenos pratite uživo na Sport Klubu.