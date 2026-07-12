Chelseajev ‘bratski’ klub ponovno mijenja trenera, stigao Portugalac bez velikog iskustva

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xMaciejxRogowskix via Guliver

Portugalski trener Hugo Oliveira (47) imenovan je novim trenerom Strasbourga, objavio je francuski nogometni prvoligaš.

Oliveira će preuzeti klupu Strasbourga, nakon što je Gary O’Neil preselio u Ipswich Town.

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Zanimljivo, on je već četvrti trener Strasbourga od lipnja 2023. kada je klub preuzela tvrtka BlueCo koja u svojem vlasništvu ima Chelsea.

Prvi je bio Patrick Vieira koji je dobio otkaz, potom je klub preuzeo Liam Rosenior, koji je prošlog siječnja otišao u Chelsea, vodeći klub američkog konzorcija, a nekoliko mjeseci kasnije zamijenio ga je Gary O’Neil, koji je pak otišao u Ipswich Town.

Sada je priliku dobio 47-godišnji Oliveira koji je dugo bio pomoćni trener, specijaliziran za vratare. Sedam godina proveo je u Premier ligi (Fulham, Everton, Hull City, Watford) prije nego što je 2024. preuzeo svoj prvi posao glavnog trenera u Famalicaou, koji je prošle sezone završio na petom mjestu u portugalskoj ligi.

“Čast mi je biti ovdje u Strasbourgu i pridružiti se tako divnom projektu, gdje se povijest i ambicija savršeno spajaju. Želim unijeti emocije, stvoriti uspomene i dati sve od sebe kako bih pomogao klubu da nastavi rasti”, poručio je Portugalac.