Hajduk promijenio plan za europsko gostovanje, u Žilinu ide neobičnom rutom

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk će na uzvratnu utakmicu protiv Žiline putovati nešto drugačijim putem nego što je to posljednjih godina bio običaj.

Kako prenosi Dalmatinski portal, Bijeli će u srijedu krenuti prema Slovačkoj redovnom avionskom linijom do Beča, a nakon toga će put do Žiline nastaviti autobusom.

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Takav način putovanja nije uobičajen za Hajdukove europske nastupe jer je klub posljednjih sezona uglavnom koristio charter letove za gostovanja, no ovoga puta odlučeno je drugačije.

Podsjetimo, Hajduk u Žilinu stiže s osjetnom prednošću nakon pobjede 2:0 u prvoj utakmici, a uzvrat drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu igra se u četvrtak od 20:30.