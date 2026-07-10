Hajduk svom strijelcu protiv Žiline stavio pogrešno ime na dres

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Splitskom klubu potkrala se nevjerojatna pogreška.

Hajduk je pobjedom 2:0 protiv slovačke Žiline napravio važan korak prema prolasku u drugo pretkolo Europske lige. Strijelci za splitsku momčad bili su Roko Brajković i Dalisson de Almeida, no nakon utakmice pažnju navijača nije privukao samo pogodak brazilske pridošlice.

Naime, na njegovu dresu našla se tiskarska pogreška. Umjesto imena Dalisson, na leđima je pisalo Dallison, što nije promaknulo navijačima na stadionu ni na društvenim mrežama.

Hajduk je dan poslije odlučio cijelu situaciju pretvoriti u humanitarnu priču. Dres s pogrešno otisnutim prezimenom bit će ponuđen na aukciji, a sav prihod bit će doniran udruzi Bilo srce.

“Krivo ime, pravi igrač. Ovo nije bio plan, ali…Dalisson ili Dallison, jedno je sigurno – ovaj dres bit će unikatan i kao takav dio dobrotvorne aukcije, a sva prikupljena sredstva idu udruzi Bilo srce u stopostotnom iznosu”, objavio je Hajduk na svom Facebook profilu.

Dalisson de Almeida, 27-godišnji ofenzivac s brazilskom i španjolskom putovnicom, ovog je ljeta stigao na Poljud iz Córdobe na jednogodišnju posudbu s mogućnošću otkupa ugovora. Ovo mu je prvi angažman izvan Španjolske, a gol protiv Žiline bio je 32. koji je postigao u seniorskoj karijeri.