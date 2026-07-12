VIDEO / Zverev se okliznuo i ozlijedio u finalu Wimbledona, Sinner je odmah pokazao klasu

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U velikom finalu Wimbledona nadmeću se Jannik Sinner i Alexander Zverev. Sedmi gem trećeg seta donio je puno napetosti, ali i jednu lijepu reakciju talijanskog tenisača. Zverev je imao break-loptu pri rezultatu 3:3, ali Sinner se sjajnim dropshotom izvukao iz problema. Skraćena lopta iznenadila je Zvereva koji je bio pozicioniran iza osnovne linije. U naglom trku prema mreži se okliznuo i izgubio ravnotežu. Sinner je brzo reagirao odlaskom na drugu stranu mreže kako bi provjerio je li sve u redu s njegovim protivnikom. Srećom, Zverev je brzo, uz pomoć Sinnera, stao na noge.

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