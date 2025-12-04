Evo kada je ždrijeb četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa

Podijeli :

HNK Rijeka

U srijedu su odigrane posljednje utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je u gostima svladala Mladost iz Ždralova s 4:1 dok je Varaždin porazio Osijek boljim izvođenjem jedanaesteraca. Tako se kompletirala osmorka koja će sudjelovati u četvrtfinalu kupa čiji je branitelj Rijeka.

Osim Rijeke i Varaždina, u četvrtfinalu nalaze se Dinamo, Hajduk, Lokomotiva, Slaven Belupo, Gorica i Kurilovec koji je na svom travnjaku šokirao Istru 1961. Natjecanje u kupu će se nastaviti u 2026. godini, no ekipe će svoje protivnike saznati prije kraja 2025. godine.

Hrvatski nogometni savez će proceduru izvlačenja obaviti u ponedjeljak osmog prosinca. HNS je dosad imao praksu objave konačnog ždrijeba bez da javnost ima uvid u ždrijeb pa se očekuje da će tako biti i sada.

Rijeka je branitelj naslova. U finalnom dvomeču je svladala Slaven Belupo s ukupnih 2:1. Ove sezone se finale ponovno igra na jednu utakmicu, a domaćin će biti Opus Arena.