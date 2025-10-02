MACCABI – DINAMO UŽIVO OD 21.00: Modri na neobičnom gostovanju traže nastavak sjajnog niza

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 21 sati igraju utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu na Maksimiru nadjačao Fenerbahče, dok je Maccabi odigrao neriješeno na gostovanju kod PAOK-a. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.
Boban ipak ne dolazi u Srbiju
Plavi su smješteni u Beogradu, a na putu do Bačke Topole pratit će ih jaka policijska pratnja, donose Sportske novosti. U delegaciji Dinama nalazi se samo počasni predsjednik Velimir Zajec, dok se Zvonimir Boban nije pojavio.
Kale za SK: Maccabi je u totalnoj izolaciji
Tvrtko Kale, nekadašnji golman, a danas trener vratara javio nam se iz Izraela. Naravno, tema je Dinamo i dvoboj u 2. kolu Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva koji se igra u Bačkoj Topoli.
Dinamo je morao u Beograd zbog – Čeferinovog novog pravila!
Dinamo Zagreb gostuje u Srbiji u drugom kolu Europske lige, a protivnik im je izraelski Maccabi Tel Aviv. Dinamo je u zadnji trenutak morao promijeniti planove kada je u pitanju dolazak u Srbiju.
Kovačević je Domingueza čuvao za Maccabi, a on se ozlijedio
Trener Dinama Mario Kovačević otkrio je da je Dinamo oslabljen za Španjolca protiv Maccabija u Bačkoj Topoli u 2. kolu Europa lige.
Zajc: Moramo igrati kao protiv Fenera i onda nema straha
Susret će se igrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je Dinamov veznjak Miha Zajc na konferenciji za medije:
Kovačević: Vjerujem da imamo bolje pojedince od Maccabija
Dinamo u četvrtak (21:00) igra protiv Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europa lige. Susret je najavio Dinamov strateg Mario Kovačević.
Trener Maccabija najavio Dinamo: Vidjeli smo slabosti
Susret će se odigrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je trener Maccabija Žarko Lazetić. Izraelski klub u prvom je kolu odigrao 0:0 na gostovanju kod PAOK-a.
Što kažu kladionice?
Remi 3.60
Dinamo 2.65
