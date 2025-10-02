UŽIVO

MACCABI – DINAMO UŽIVO OD 21.00: Modri na neobičnom gostovanju traže nastavak sjajnog niza

Europa League 2. lis 202517:06 > 17:08 0 komentara
Nogometaši zagrebačkog Dinama u 21 sati igraju utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu na Maksimiru nadjačao Fenerbahče, dok je Maccabi odigrao neriješeno na gostovanju kod PAOK-a. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.

17:06

Boban ipak ne dolazi u Srbiju

Plavi su smješteni u Beogradu, a na putu do Bačke Topole pratit će ih jaka policijska pratnja, donose Sportske novosti. U delegaciji Dinama nalazi se samo počasni predsjednik Velimir Zajec, dok se Zvonimir Boban nije pojavio.

16:58

Kale za SK: Maccabi je u totalnoj izolaciji

Tvrtko Kale, nekadašnji golman, a danas trener vratara javio nam se iz Izraela. Naravno, tema je Dinamo i dvoboj u 2. kolu Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva koji se igra u Bačkoj Topoli. 

16:49

Dinamo je morao u Beograd zbog – Čeferinovog novog pravila!

Dinamo Zagreb gostuje u Srbiji u drugom kolu Europske lige, a protivnik im je izraelski Maccabi Tel Aviv. Dinamo je u zadnji trenutak morao promijeniti planove kada je u pitanju dolazak u Srbiju.

 
16:44

Kovačević je Domingueza čuvao za Maccabi, a on se ozlijedio

Trener Dinama Mario Kovačević otkrio je da je Dinamo oslabljen za Španjolca protiv Maccabija u Bačkoj Topoli u 2. kolu Europa lige.

16:36

Zajc: Moramo igrati kao protiv Fenera i onda nema straha

Susret će se igrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je Dinamov veznjak Miha Zajc na konferenciji za medije:

16:35

Kovačević: Vjerujem da imamo bolje pojedince od Maccabija

Dinamo u četvrtak (21:00) igra protiv Maccabija iz Tel Aviva u drugom kolu Europa lige. Susret je najavio Dinamov strateg Mario Kovačević. 

16:31

Trener Maccabija najavio Dinamo: Vidjeli smo slabosti

Susret će se odigrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je trener Maccabija Žarko Lazetić. Izraelski klub u prvom je kolu odigrao 0:0 na gostovanju kod PAOK-a.

16:24

Što kažu kladionice?

Maccabi 2.90

 

Remi 3.60

Dinamo 2.65

16:22

Tko sudi?

 Glavni sudac utakmice je Antonio Nobre iz Portugala.

