MACCABI – DINAMO UŽIVO OD 21.00: Modri na neobičnom gostovanju traže nastavak sjajnog niza

xIgorxKupljenikx via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 21 sati igraju utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu na Maksimiru nadjačao Fenerbahče, dok je Maccabi odigrao neriješeno na gostovanju kod PAOK-a. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.