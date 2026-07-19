Hajduk razočaran potezom Sigura: Već je odigrao posljednju utakmicu?

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U jeku priprema za utakmice drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa, na Poljudu se zakomplicirala situacija oko Nike Sigura.

Prema pisanju Indexa, u Hajduku vlada razočaranje jer je mladi nogometaš odlučio iskoristiti svoje puno pravo na odmor nakon nastupa za Kanadu na Svjetskom prvenstvu.

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Prema FIFA-inim pravilima koja jamče najmanje 21 dan odmora, a budući da je Kanada ispala 4. srpnja, Sigur se u Split vraća tek oko 26. srpnja. To znači da dolazi bez odrađenih klupskih priprema i neće moći odmah pomoći momčadi, iako je Hajduku prijeko potreban. U klubu su navodno razočarani ovakvim raspletom jer su igraču ranije izišli u susret i pustili ga u reprezentaciju znatno prije službenog roka.

Zbog novonastale situacije, vrlo je izvjesno da je Sigur već odigrao svoju posljednju utakmicu za Hajduk. Klub ga aktivno želi prodati, igrač želi otići, pa je izlazni transfer u ovom trenutku postao jedina logična opcija za obje strane.